جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم شادى زلطة، أن التوجيه المتعلق بمراجعة جميع منافذ بيع المنتجات والمشروبات والحلوى للطلاب فى المدارس هو إجراء وقائي؛ للتأكد من خلو تلك المنافذ من المنتجات مجهولة المصدر أو الضارة والتى قد تسبب ضررا للطلاب.





وأكد متحدث الوزارة، فى تصريحات تلفزيوينية، حرص الوزارة على صحة الطلاب من أى منتجات مجهولة المصدر. وأشار إلى أنه يتم الرصد - بشكل مستمر - كل الشكاوى أو الآراء سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية أو غيرها ويتم أخذها على محمل الجد والتعامل معها والمراجعة مع المديريات المختلفة وبناء عليها يتم إصدار التوجيهات المناسبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث التربية والتعليم: نحرص على صحة الطلاب من أى منتجات مجهولة المصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.