الخارجية: cop27 أول مؤتمر يقر مسألة الخسائر والأضرار

وأضاف متحدث الخارجية - فى تصريحات له مساء السبت - أن رئاسة مؤتمر المناخ دورها حيادى وميسر فى طرح رؤية توافقية وأساسا جيدا للتفاوض الجاد بين الأطراف وتتفهم مواقف الدول، مشيرا إلى أن القرارات فى مؤتمر المناخ تؤخذ بالتوافق وليس بالتصويت، وبالتالى هناك حرص دائم على الوصول إلى التوافق.
وتطرق إلى أن مؤتمرات المناخ قد تمتد ليوم أو يومين إضافيين، ورئاسة المؤتمر هذا العام مد أعماله ليوم واحد فقط، وذلك من أجل حسم القضايا، وقال "لا يجب أن تشغلنا مسألة المد من عدمه".
وأشار إلى أن أحد الموضوعات الكبيرة التى كانت عالقة فى منتدى المناخ "كوب 27"، تم حسمها؛ "لذلك تركنا المساحة الكاملة لتفاوض الدول فى الموضوعات الأخرى".
ولفت إلى أن موضوعات التغير المناخى مرتبطة ببعضها وفيها الشراكة والتحول العادل والتكيف والتمويل وهى تتباين فيها المواقف.
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