ختام احتفالية «من جيل إلى جيل».. للعيد العاشر لتجليس البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - نظم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم السبت، احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى على كرسى القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





حملت الاحتفالية عنوان "من جيل إلى جيل" حيث وضعت رؤيتها على أساس رصد النهضة والنمو الحادث فى الكنيسة القبطية عبر مايزيد عن 60 سنة ابتداءًا من سيامة قداسة البابا كيرلس السادس ثم قداسة البابا شنودة الثالث ثم العشر سنوات الأخيرة وهى ما مضى من عهد قداسة البابا تواضروس الثانى حتى الآن.

بدأت الاحتفالية بافتتاح قداسة البابا المقر الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية التى تؤرخ لافتتاح المبنى، ثم عرض فيلم تسجيلى لمرافق المبنى الإدارى واستمع قداسته وأحبار الكنيسة الحاضرون لشرح عن مراحل البناء والتأثيث والتجهيز.

وعقب الافتتاح توجه موكب قداسة البابا إلى فناء الكاتدرائية التى كان يصطف على درجاتها 16 فريق كورال من عدة إيبارشيات بالوجهين القبلى والبحرى إلى جانب كنائس القاهرة، حيث سبحوا بترنيمتى "كنيستى القبطية" و"راعينا الأمين"، وحرص قداسة البابا على التقاط صور تذكارية مع أعضاء فرق الكورال.

ثم أنشد خورس الشمامسة ألحان الفرح فى مقدمة الموكب فى اتجاه مبنى مسرح الأنبا رويس حيث افتتح قداسته معرض الصور الذى يؤرخ لأعمال الباباوات الثلاثة، قبل أن يدخل الموكب إلى داخل المسرح لاستكمال فقرات الاحتفالية التى تضمنت كلمة المجمع المقدس ألقاها نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، تلاه فيلم وثائقى حمل نفس عنوان الاحتفالية "من جيل إلى جيل" وآخر بعنوان "وطنية الكنيسة" إلى جانب عرض لأهم المبادرات التى أطلقتها أو شاركت فيها الكنيسة خلال السنوات الماضية، فكرة مختصرة عن ملتقيات لوجوس للشباب.

ثم أجرى اثنان من الشباب حوارا مع قداسة البابا تناولا خلاله أسئلة تنوعت ما بين الأسئلة الشخصية والرعوية، كما طلبا من قداسته توجيه رسائل لعدد من رتب الخدمة فى الكنيسة.

واختتمت الاحتفالية بكلمة قداسة البابا التى أعرب خلالها عن شكره للحضور، ثم تحدث بتأثر واضح عن خواطره خلال فترة اختياره للبطريركية، سبقها بالحديث عن منهج روحى كان له أعظم الأثر فى حياته، مكون من كلمتى "حاضر" رمز الطاعة والخضوع لتدبير الآباء والتى قال قداسته إنه تعلمها من خلال الخدمة فى الكنيسة، و"أخطيت" إشارة للاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه والتى تعلمها قداسته فى حياة الرهبنة كما قال.

وتحدث قداسة البابا عن الآية التى نطق بها أب اعترافه (المتنيح نيافة الأنبا صرابامون) "كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان" (يو 1: 3) التى جعلها من وقتها شعار يسير به فى كافة أموره.

كما أشار قداسته خلال الكلمة إلى الأيام العصيبة التى مر بها الوطن، حيث تعرضت الكنائس للعديد من الاعتداءات، وقال: "وفى كل مرة كنت أفكر عما يجب أن أفعله أجد نفسى لا أفكر سوى فى سلامة الوطن وسلامة الناس"، وتابع قداسته: "أننا كسبنا من التحلى بالهدوء والحكمة آنذاك أنى لم أجرح أبدًا سلامة الوطن" وأضاف: "نشكر الله أن لدينا أناس أمناء فى مقدمتهم السيد الرئيس، هم أيضًا يحرصون على سلامة الوطن".

وألمح إلى أن هذه الرؤية أثمرت مزايا عديدة من أبرزها قانون بناء الكنائس الذى لولا إصرار السيد الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان لما خرج إلى النور، وأكد أنه يجب أن ننتبه أيضًا إلى أن سلامة الوطن تعنى سلامة الكنيسة.