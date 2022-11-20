الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وتحذر من شبورة صباحية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأكدت أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.