السكة الحديد : تعديل مواعيد بعض قطارات خط القاهرة - أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى اطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة خاصة قطاع الوحدات المتحركة قررت الهيئة تعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات على خط القاهرة / أسوان كالآتى :

أولاً : تعديل مواعيد القطارات الآتية :

1- اعتباراً من الغد الموافق 20/11/2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1030) ركاب أسوان/ السدالعالي حيث يقوم الساعة 17.15 بدلاً من الساعة 17.00 كالجدول المرفق .

2- اعتباراً من يوم الغد الموافق 20/11/2022 يتم تعديل ميعاد قيام قطار (1029) ركاب السد العالي / أسوان حيث يقوم الساعة 16.30 بدلا من الساعة 16.05 كالجدول المرفق .

3- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 /11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3006) ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00.50 بدلاً من الساعة 5.15 ويصل أسوان الساعة 13.30 نفس اليوم بدلاً من الساعة 18.10 .

4- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 / 11 / 2022 يتم تعديل ميعاد قطار (3007) ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة ليقوم من أسوان الساعة 10.00 بدلاً من الساعة 9:00 ويصل القاهرة الساعة 22.25 نفس اليوم بدلاً من الساعة 21.55 .

5- ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد بعض القطارات [ 81 – 90 – 1010- 755– 732 – 723 – 744 – 752 – 718 – 735 ] كالجداول المرفقة .

ثانياً : تعديل تركيب القطارات الآتية :

1- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2022 يتم تعديل تركيب قطار (988) مكيف القاهرة / أسوان بعربات ثالثة مكيفة ليكون بالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ثالثة تهوية ديناميكية ] وبنفس الجدول الحالى .

2- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 /11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1903) مكيف أسوان / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار ( 988 ) وبنفس الجدول الحالى .

3- اعتباراً من يوم الخميس 24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (1) اكسبريس القاهرة / الاسكندرية ليكون بالتركيب [ 10 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه ] وبنفس الجدول الحالى .

4- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (164) اكسبريس الاسكندرية / أسوان ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (1) وبنفس الجدول الحالى .

5- اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 / 11 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار (163) اكسبريس أسوان / الاسكندرية ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار (164) وبنفس الجدول الحالى .