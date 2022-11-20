محافظ الدقهلية: قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم السبت، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وبعض قرى مركز المنصورة، غدا الأحد من الساعة 11 مساء حتى الساعة 12 صباحا ولمدة ساعة واحدة، لإجراء أعمال صيانة طارئة على خط الطرد الرئيسى للمحطة الجديدة بشرق المنصورة.





ووجه مختار رؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز ومدينة المنصورة بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصًا على توفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار إليها. وقد أوضح تقرير صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أنه سيتم قطع المياة عن حى شرق المنصورة بالكامل، كما تتأثر بعض المناطق بنطاق حى غرب المنصورة بضعف ضغوط المياه، وتشمل مستشفى التأمين الصحى والمناطق الواقعة على طريق السنبلاوين البقلية ومنطقة شاوة وشارع عبد السلام عارف وسكة سندوب ومنشية المصطفى، كما تتأثر بعض القرى بنطاق مركز المنصورة وتشمل قرى الوحدات المحلية بنقيطه وكوم الدربى وبرق العز وومنطقة مصانع سندوب.

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