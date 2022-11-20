محافظ شمال سيناء يثمن الدور المجتمعى للأزهر الشريف ومؤسسة الزكاة

جدة - نرمين السيد - ثمّن محافظ شمال سيناء الدكتور محمد شوشة الدور المجتمعى الذى يبذله الأزهر الشريف ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، موجهًا التحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوجيه قوافل دعوية لنشر الوعى الدينى وصحيح الدين الإسلامى.





وأعلن المحافظ عن قيام مؤسسة الزكاة والصدقات المصرى برفع كفاءة المنازل فى قرية الخروبة، على أن يتم البدء بالعمارات السكنية الأربعة والمنزل البدوية، إلى جانب حفر آبار المياه بعدد من القرى وتوفير مستلزمات الزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، مع المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى الدكتورة سحر نصر أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور نائب المحافظ هشام الخولى، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ مصطفى محمد مصطفى، والمدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدى، والقيادات التنفيذية.

وبدورها، أكدت المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، الدكتورة سحر نصر، قيام المؤسسة بدعم قرى الشيخ زويد من خلال إعادة تأهيل المنازل والمنشآت وحفر آبار المياه وتوزيع المساعدات على المواطنين.

فيما أعلن المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، الدكتور أسامة الحديدى، عن تسيير عدد من القوافل الدعوية من الأزهر الشريف لمحافظة شمال سيناء، وعقد ندوات توعوية بالمساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية.

وفى ذات السياق، شهد المحافظ، ترافقه المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى والمدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وأعضاء قافلة الأزهر الدعوية، توزيع المواد الغذائية والأغطية على المستحقين من أهالى قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها وعدد من أهالى مدينة الشيخ زويد.