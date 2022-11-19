«عيد ميلاد عظيم مصر».. الهاشتاج الأكثر تداولًا على تويتر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت الإعلامية إنجى القاضى خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء دى إم سى"، تغريدات رواد موقع تويتر، احتفالا بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى. واحتفى العديد من المواطنين بالرئيس السيسى، مُعربين عن امتنانهم للإصلاحات التى شهدتها مصر فى عهده الرئيس. وتعددت التغريدات التى احتفلت بعيد ميلاد الرئيس السيسى، وكان من بينها: "كل عام وأنت إلى الله أقرب"، وكتب آخر: "ميلاد سعيد وعمر مديد إن شاء الله يا أسد مصر"، وغرد آخر: "أنا مع اللى خلى العالم يبصلنا بصة تانية ويبقى عارف إن فيه بلد قادمة بقوة وقادرة وجاهزة تاخد مكانها الطبيعى كدولة عظمى".

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