محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة جميع الإشغالات المؤقتة بمحطة مصر

جدة - نرمين السيد - كلّف محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات موسعة لرفع وإزالة جميع الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر بنطاق حى وسط، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك فى إطار بدء العد التنازلى لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.





وفى هذا الصدد، قادت نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر، بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات وأكشاك الباعة الجائلين من ميدان محطة مصر، التى أسفرت عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع وكمية كبيرة من الإشغال الهالك.

يذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتى فى إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، ويُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وفى سياق آخر، حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 12 محضرا لمزارعين بمنطقة أبيس لعدم الالتزام بتوريد شعير الأرز، بكمية 13 ألفًا و837 كيلوجراما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.

وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم السبت، أن الحملات تأتى تنفيذاً للتعليمات الوزارية بشأن منظومة توريد شعير الأرز لهذا العام.