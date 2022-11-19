لجنة مكافحة كورونا تحسم الجدل: لن نغلق المدارس بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفيروس المخلوى التنفسى موجود منذ قديم الأزل وليس فيروسا جديدا، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تغلق المدارس مستقبلًا؛ بسبب زيادة نسبة انتشار الفيروس هذا العام.

ونصح الدكتور حسام حسنى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، مساء السبت، أولياء الأمور بعدم ذهاب أولادهم للمدارس؛ حال إصابتهم بارتفاع درجة الحرارة أو أعراض أو التهاب فى الجهاز التنفسى العلوى.

ولفت إلى أن الفيروس المخلوى، ليس خطيرًا بل يحتاج اهتمامًا بكيفية علاجه، مشددًا على أهمية استمرار الاهتمام بفيروس كورونا، وعدم التسفيه من وجوده؛ رغم أنه لم يعد يمثل خطورة على حياة المواطنين، موضحا أن الفيروس المخلوى يصيب الأطفال بفترة حضانة تمتد لـ8 أيام، والأعراض المتمثلة فى ارتفاع الحرارة والاحتقان فى الحلق والكحة، تزول فى مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين.

وشدد على أهمية عدم إساءة استخدام المضادات الحيوية خلال تلك الفترة، مضيفًا أن علاج الفيروس يكون بعلاج الأعراض، وشرب السوائل الدافئة والتهوية البسيطة للمنزل، إضافة إلى عمل حمامات بخار دافئة للمصابين.

وأشار إلى أهمية دخول المصابين بضيق التنفس إلى المستشفى، منوهًا إلى أن الخطورة الأكبر تتمثل فى انتقال العدوى لكبار السن، الأمر الذى يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.