وزارة الصحة تكشف أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتى تضمنت سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط فى استعمالها، بالإضافة إلى عدم الإلتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدرابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول المضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب،

وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.