جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أنه بذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو الماضى وحتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.
وتتوزع مساجد الإحلال والتجديد على مديريات أوقاف الدقهلية، والجيزة، وكفر الشيخ، وأسوان، وسوهاج.. بينما تتوزع مساجد الصيانة على مديريات أوقاف: سوهاج، وبنى سويف، والفيوم.
من ناحية أخرى، وفى فى إطار إعلان وزارة الأوقاف عن انطلاق مبادرة "حق الوطن" فى جميع مساجد مصر، ولمدة شهر كامل، أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق قافلة دعوية للواعظات يوم الثلاثاء المقبل، بعد صلاة العصر إلى محافظة الدقهلية ضمن مبادرة "حق الوطن"، حيث تهدف هذه القافلة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وضرورة الحفاظ عليه، والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا الجمعة القادمة وتُطلق قافلة واعظات الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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