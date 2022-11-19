متحدث الخارجية: رئاسة مؤتمر المناخ قدمت ورقة لنقاط تمثل توافقاً بين الوفود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير سامح شكري اليوم، كان بمناسبة طرح رئاسة المؤتمر، ورقة على الوفود المشاركة، من رؤية الرئاسة المصرية، تعبر عن النقاط التي تمثل أرضية مشتركة وتوافق بين الوفود.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "على مدار الأيام الماضية، المفاوضات مستمرة حتى الساعات المتأخرة من الليل، ويوجد تباين في بعض الموضوعات الهامة مثل الخسائر والأضرار والتكيف وخطة العمل الخاصة بخفض الانبعاثات، وهذه النقاط تمثل أولوية للدول المتقدمة والبعض الأخر يمثل أولوية للدول النامية".

وقال: "بعد أن كلفت رئاسة المؤتمر عدد من الوزراء، من دول مختلفة، للقيام بدور الميسرين، للوصول لأرضية مشتركة، عاد الميسرون إلى رئاسة المؤتمر بمقترحات، كشفت عن وجود تباين، وهذا استدعى قيام رئاسة المؤتمر بدورها في إنها تطرح ورقة، تكون وسط بين المواقف، وتحافظ على الأهداف الرئيسية".

وتابع: "هذه الورقة تم توزيعها على كل الدول، وهناك مشاروات تتم حول الأوراق التي تم تقديمها، للوصول إلى قرار جامع، بالإضافة إلى القرارات الفرعية، والتفاوض يتم الآن حول القرارات الفرعية، التي تمثل القرارات الرئيسية".