حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبى على 2669 مواطنا بكفر الشيخ

وأوضح المحافظ - فى تصريح صحفى اليوم - أن القوافل قامت بالكشف على 2669 مواطنا بواقع 1822 مواطنا من قرية شباس الشهداء وتوابعها، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، كما أجرت قافلة العيون التابعة لمؤسسة صناع الخير الكشف على 437 حالة متنوعة، كما أجرت القافلة الطبية الثانية بقرية إسكندر الصغرى التابعة لمدينة مسير، على 400 من أهالى القرية، وجرى صرف الادوية لهم مجاناً.
وأضاف المحافظ أن قرى المحافظة تشهد اسبوعياً قوافل طبية من جامعة كفر الشيخ ومديرية الصحة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية للمواطنين فى المناطق النائية، إضافة لقوافل زراعية وبيطرية من قبل جامعة كفر الشيخ.
وفى سياق متصل، بحث محافظ كفر الشيخ مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية التابع لرئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق غير المخططة، الجارى تنفيذها بمدينة كفر الشيخ، ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز فى المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.
وأكد المحافظ أنه جرت مناقشة مجموعة من أعمال التنمية الحضارية التى تشهدها العاصمة، بالتعاون بين الصندوق والمحافظة، فى إنشاء تجمعين سكنيين بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على تطوير وجه الحياة فى المحافظة وتوفير بيئة كريمة للمواطنين.
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