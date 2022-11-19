رمضان حسان يكتب لـ«دوت الخليج»: شعب مصر خير من يطبق تعاليم الأديان السماوية

جدة - نرمين السيد - فجميع الديانات السماوية تدعو إلى العدل والسلام والإحسان والتعايش السلمى وقبول الآخر، وأن يتعامل الناس جميعًا فيما بينهم بناء على الأخوة الإنسانية ومبدأ المواطنة والقضاء على التميز القائم على أساس الدين أو المعتقد أو اللون أو الجنس.

ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دور كبير فى نشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام والتسامح وقبول الآخر بين جميع أطياف الشعب المصرى والعالم أجمع، وليس أدل على ذلك من توقيعه وثيقة الأخوة الإنسانية فى أبوظبى عام 2019 بحضور البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، لنشر السلام العالمى والتسامح، وتدعيم الأخوة الإنسانية بين الجميع.

كما أنشأ فضيلته بيت العائلة المصرية برئاسته وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من أجل العمل على حفظ القيم الإنسانية ونشر السلام والمُساواة بين جميع أطياف الشعب المصرى، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتأكيد مبدأ المواطنة والحفاظ على الوحدة والاتحاد بين النسيج الوطنى لأبناء مصر، وبفضل جهوده والبابا تواضروس الذى يدعو دائمًا إلى الوحدة والاتحاد بين جميع أطياف الشعب المصرى، فبفضل ذلك ينعم الشعب المصرى بالمساواة والعدالة والتعايش السلمى والمحبة.

فتحية إجلال وتقدير واحترام لجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس، اللذين لهما الأثر الكبير على ما ينعم به شعب مصر جميعًا من الحب والتسامح والسلام والتعايش السلمى وقبول الآخر بين جميع أطيافه.