التعليم توجه بعدم تداول بيانات تتعلق بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 07:28 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنها فى إطار تأمين البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل والحفاظ على سريتها وعدم اختراقها يتعين على جميع الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها والمديريات التعليمية الالتزام مشددا بعدم تداول أية بيانات أو تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذا الامتناع عن اجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حفاظاً على أمن المعلومات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بما يلي: قيام كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة، وقيام كل من أعضاء اللجنة بتوزيع الوجبات على عدد من الفصول، وقيام كل عضو بإعداد تقرير عن التوزيع، والغياب اليومي، بالإضافة إلى قیام مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة، أو من ينوب عنه بإدخال البيانات في التطبيق الخاص، الذي تم إعداده؛ لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية.

كما نص الكتاب الدورى على أن الوزارة ستتولى إعداد اسم مستخدم، وكلمة سر لكل مدرسة، وسيتم التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس، تمهيدًا للتعميم على كافة المحافظات.

كما تتولى الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية (المتابعة وتقويم الأداء)، متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية، وما تقرر بعاليه، والعرض على الوزارة.