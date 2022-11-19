«التضامن» فى أسبوع.. مشاركة فى «COP27» وانطلاق برنامج «مودة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى التقرير الذى نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو نرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:

الجمعة 11 نوفمبر

- "التضامن الاجتماعى" تُهيب بأسر "تكافل وكرامة" تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة"، وتعطى شهرين مهلة قبل وقف العمل بالبطاقات القديمة حتى 15 يناير 2023.

السبت 12 نوفمبر

- المجتمع المدنى يناقش البناء الأخضر وصفر كربون والوظائف الخضراء وموضوعات أخرى فى يوم العلوم والشباب بقمة المناخ.

- زيارة جناح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمنطقة الخضراء بقمة تغير المناخ "COP 27"، وتثنى على أدائه خلال الفترة الماضية، وتستشرف سبل التعاون فى جهود مجابهة آثار تغير المناخ.

- توجيه خالص التعازى لأسر الضحايا والمصابين بحادث انقلاب أتوبيس الدقهلية، وتنفذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع التعويضات من 50 إلى 100 ألف جنيه لكل ضحية.

- الإعلان عن قُرب الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، كما سيتم اطلاق الإصدار الأول من مؤشر تقييم الأثر البيئى للجمعيات.

- المشاركة فى الجلسة التفاعلية حول "حق الأطفال فى المشاركة بقضايا التغيرات المناخية" بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة "اليونيسف".

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يُطلق سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة فى تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات فى المدارس.

- انطلاق تدريبات البرنامج القومى للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" للشباب بالمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى 18 محافظة.

- وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان تفتتح معرضها الثانى للأسر المنتجة ومنتجات الطلاب بمشاركة 48 عارض، بهدف توفير السلع المخفضة للطلاب والعاملين.

الأحد 13 نوفمبر

- على هامش قمة مؤتمر المناخ، وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى وزيرة الخارجية البلجيكية وتستعرض ملفات الوزارة ودمج حقوق الإنسان فى كافة البرامج الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الحقوق المدنية المتوفرة لمنظمات المجتمع الأهلى فى مصر.

- المشاركة فى جلسة "الأثر التحويلى للفئات الأولى بالرعاية" ضمن فعاليات قمة مؤتمر تغير المناخ "COP27"بشرم الشيخ، ومساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى يؤكد أن العمل الإنسانى والتضامن مع المجتمعات المتضررة فى صميم استراتيجية الحكومة المصرية 2030.

- اطلاق حملة "شتاء دافىء وبيت آمن"، و"تضامن الاسماعيلية وقنا" ينطلقا فى توزيع بطاطين للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

الإثنين 14 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد جلسة حوارية مع الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية من داخل وخارج مصر المشاركين فى مؤتمر قمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ، لمراجعة إجراءات التيسير والإتاحة بالمطارات والفنادق ومكان انعقاد المؤتمر ووسائل التنقل، سعيًا لتحسين جودة الخدمات وتطبيق نفس التجربة فى محافظات أخرى.

- ضمن فعاليات قمة مؤتمر المناخ "COP27"، نيفين القباج تشارك فى جلسة "مراعاة حقوق العمالة فى ظل التحول للاقتصاد صديق البيئة فى المنطقة العربية"، وتؤكد أن نشر الوعى التأمينى والبيئى بين العمال وأصحاب الأعمال ضرورى لتحقيق الهدف المنشود من ترسيخ الوعى البيئى.

- على هامش فعاليات قمة المناخ، وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى ووزيرة الشئون الاجتماعية والصحة بدولة فنلندا ويناقشان استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التمكين الاقتصادى، والتركيز على قضايا تغير المناخ بالشراكة مع المجتمع المدنى.

- بنك ناصر الاجتماعى يقرر الابقاء على تقديم عائد مرتفع لشهادة "رد الجميل" المخصصة لذوى الفضل من كبار السن أكثر من 60 ليصبح 17.5% سنويًا وهو أعلى عائد بالسوق المصرفية.

- وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة دمنهور تُنظم ورشة عمل تحت عنوان "صامتون ومبدعون أينما نكون" بمشاركة الطلبة من ذوى الاعاقات السمعية والوحدة توفر دفعة ثانية من السماعات الطبيه للطلاب ذوى الإعاقات السمعية.

- بهدف صقل المهارات وسرعة التدخل، التضامن الاجتماعى بالمنوفية تُنفذ معسكر إيواء عاجل ضمن فاعليات التدريب العملى المشترك لمُجابهة الازمات والكوارث "صقر 107" بالتعاون والتنسيق مع مديريات الخدمات والهلال الأحمر فى تدريبات المحاكاة لحدوث أزمة.

الثلاثاء 15 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد فعاليات يوم المجتمع المدنى بقمة المناخ "COP27" بشرم الشيخ، وتشارك فى الجلسة الافتتاحية بعنوان "دور المجتمع المدنى فى تشكيل الأجندة العالمية للمناخ.. الإرث والآفاق"، وتُلقى البيان الختامى فى آخر اليوم حول تعزيز دور المجتمع المدنى فى مجابهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك الطعام المصرى لتنفيذ برنامج "مجتمعات خالية من الجوع بالوادى الجديد" تحت مظلة البرنامج الرئاسى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

- المشاركة مع الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى جلسة حوارية عن دور المجتمع المدنى فى الحماية والاستجابة للكوارث الناشئة عن التغيرات المناخية بقمة مؤتمر المناخ "COP27" و"القباج" تصرح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نموذجًا لبناء المرونة والصمود المجتمعى تجاه المناخ.

- توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية لتعزيز جهود المجتمع المدنى الرامية إلى رفع الوعى البيئى ودعم جهود المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" على مستوى الجمهورية.

- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى و"صناع الحياة" لتحقيق الاستجابة للأزمات والطوارئ والتدخلات السريعة على مستوى الجمهورية على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ.

- توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية بهدف دمج البُعد المناخى فى العمل المجتمعى وتعزيز دور المجتمع المدنى والمتطوعين فى العمل المناخى.

- المشاركة فى جلسة "التعلُم والبيانات والأدلة بقمة المناخ COP27، لقياس الأثر فى قضايا تغير المناخ"، ومناقشة ربط البحث العلمى بالتطبيق العملى، ودور المجتمع المدنى فى مجابهة التغيرات المناخية وتعزيز آليات التكيف بين المجتمعات الأكثر فقرًا.

الأربعاء 16 نوفمبر

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح الدورة 70 من البرنامج التدريبى العربى لمكافحة المخدرات، كذلك البرنامج التدريبى متخصص المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة بمشاركة ممثلون من مختلف الجهات الحكومية المصرية، وعدد من رجال الأمن من الدول العربية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تطير إلى الإمارات للمشاركة فى مؤتمر "تيسير السياحة والتنقل للأشخاص ذوى الإعاقة" فى حضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبى للطيران المدنى وراعى معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولى" وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفى.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد معرض "إكسبو الهمم" لعرض الأدوات المساعدة والتقنيات التكنولوجية فى تيسير حياة ذوى الإعاقة لتسهيل دمجهم فى المجتمع، وبحث آليات التعاون لعقد مؤتمر مثيل فى جمهورية مصر العربية.

الخميس 17 نوفمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعى تسلط الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مجابهة تغير المناخ، وتؤكد أن دور المجتمع المدنى واضح فى مبادرات الاستدامة البيئية ومؤثر وواعد، ويعمل بشكل مشترك مع الحكومات في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ.

- استجابة لدعوة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبى "أم الإمارات"، ورئيسة الاتحاد النسائى العام والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة بالإمارات العربية المتحدة، و"القباج" تشارك فى حفل تخريج دفعة من النساء من 15 دولة عربية وأفريقية بعنوان "المرأة والأمن والسلام".

- وزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تفتتحان المعرض الدائم للأسر المنتجة المصرية تحت شعار "ديارنا للتراث المصرى" بالشراكة مع "صنعة للتراث الإماراتى" فى سوق المرفأ بدبى.