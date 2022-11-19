محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية لرصف شارع العباسى

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم السبت، الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بشارع العباسى بمنطقة غيط النصارى، حيث تأتى تلك الأعمال استكمالاً لخطة مشروع المناطق غير المخططة، حيث شهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد وإحلال شبكات المرافق والحماية المدنية، قبل البدء فى أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق.





ووجهت عوض بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ. جدير بالذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط وهى " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح ".

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