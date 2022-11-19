توريد 32 ألف طن أرز شعير بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية طارق رحمى، اليوم السبت، أنه تم توريد 32 ألف طن أرز شعير حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأرز يعد واحدا من أهم المحاصيل الغذائية والاستراتيجية الهامة وعنصر غذائى هام للأسرة المصرية، ويستدعى بدوره عدم التهاون فى إدارة منظومة تداول الأرز والتعامل معه خلال هذا الموسم مع تطبيق العقوبات بكل حزم طبقا للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022، جاء ذلك خلال متابعته آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمحافظة، وذلك من خلال مواقع التجميع المجهزة لاستقبال محصول الأرز الشعير.





ونوه رحمى بحرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منها نظير التوريد. من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين محمد أبو هاشم أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أى محاصيل أخرى.

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