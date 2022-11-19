توريد 32 ألف طن أرز شعير بمحافظة الغربية

ونوه رحمى بحرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منها نظير التوريد.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين محمد أبو هاشم أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أى محاصيل أخرى.
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