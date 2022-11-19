رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الطيران المدني عددا من ملفات العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية في قطاع الطيران، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يعد واحداً من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، ولا سيما أن لدينا مخططا واضحا نضعه نصب أعيننا وهو الوصول إلى 30 مليون سائح وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الطيران وكل العاملين بالوزارة والشركات التابعة، على الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ ( COP27 )، مشيدا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال في ترك انطباع إيجابي لدى ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم.



وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل باستمرار في النقل الجوي ومختلف الأنشطة المرتبطة به، ونعمل على تحقيق ديناميكية أكثر للحركة الجوية وفقا لاقتصاديات السوق؛ من أجل المساهمة بقوة في دعم الاقتصاد المصري.

وقال الوزير: نعمل حاليا على تكثيف البرامج التحفيزية من أجل جذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الوافدة، وذلك بالتنسيق المستمر والفعال مع وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن هناك مراحل متقدمة في تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف بعد أن تم التوافق على عدد من الضوابط الحاكمة لها، حيث تطبق الوزارة هذا النموذج من الطيران من خلال شركة تابعة لها.