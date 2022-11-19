عاجل.. السيسى يوجه بإضافة البعد الثقافى والمعرفى لأنشطة تطوير مرافق العاصمة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية فى عملية التطوير لمرافق وطرق وكبارى العاصمة وإضافة البعد الثقافى والمعرفى لتلك الأنشطة، خاصةً إنشاء المكتبات.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام سويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى قطاعات الطرق والكبارى والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة".

وقد تم فى هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وذلك فى إطار المخطط القومى الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، خاصةً ما يتعلق بربط الطريق الدائرى الأوسطى مع المحاور الرئيسية المختلفة، لاسيما طريق الأوتوستراد، فضلاً عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاور المرورية بمنطقة هضبة المقطم، وربط الهضبة بمحور ياسر رزق، وذلك فى إطار مخطط التحديث الشامل الجارى فى منطقة المقطم.

كما تابع الرئيس فى ذات السياق مستجدات تطوير قطاع الخدمات لعدد من المناطق فى القاهرة، لا سيما إنشاء الأسواق المركزية الحديثة فى عدة مناطق، وكذلك عملية التنسيق الحضارى والحدائق المحيطة بموقع القلعة، وتطوير مدخل العاصمة من الشرق بمنطقة شارع حسين كامل، حيث سيشمل هذا التطوير توفير العديد من الخدمات والمناطق التجارية، إلى جانب إقامة حدائق وكبارى للمشاة، وكذلك رفع كفاءة واجهات العمارات والمبانى المطلة على الشارع على نحو يليق ويتكامل مع التحديث والتطوير الشامل للقاهرة الكبرى.

كما تم استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحى الدبلوماسى، فضلاً عن الأحياء السكنية المختلفة بالعاصمة ومناطق الخدمات المخصصة لها.

وجه الرئيس بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية فى عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكبارى العاصمة وإضافة البعد الثقافى والمعرفى لتلك الأنشطة، خاصةً إنشاء المكتبات.