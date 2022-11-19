حملة مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات بالدقهلية

وأكد وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم السبت - استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
من جهته، أوضح دكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية قام بالمرور على 115 منشأة طبية، تشمل 70 عيادة خاصة و4 مستشفيات وعيادات تخصصية فضلا عن 15 مركزا طبيا ومعملين، من بينها 11 مركزا ومعملا غير مرخصين.
وأشار فؤاد إلى أنه تم استصدار قرارات إغلاق لنحو 15 منشآة مخالفة وإعادة فتح 5 أخرى، مهيبا بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.
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