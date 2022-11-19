تعليمات جديدة من حجازى لانتظام العملية التعليمية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات والقيادات التربوية، لمناقشة عدد من النقاط المهمة التى من شأنها تحقيق انضباط العملية التعليمية.





وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات يستعرضها الإنفوجراف التالى:- يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.

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