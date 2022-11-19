«القصير» يتابع مع قيادات «الزراعة» مستجدات عدد من الملفات والتكليفات

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، والمعنية بتنفيذ منظومة تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى ومحطات الشتل لقصب السكر وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية خلال الفترة الحالية وخاصة تلك المتعلقة بمجابهة التغيرات المناخية تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية والتى تم طرحها خلال مؤتمر المناخ "COP27".





وشدد وزير الزراعة على تكثيف حملات التوعية بالمنظومة، وتعريف المزارعين بالفوائد التى تعود عليهم، كذلك تيسير الاجراءات على المزارعين، لتحديث نظم الرى، لافتًا إلى ضرورة تحديث نظم الرى فى كافة المساحات المنزرعة بالجهات التابعة للوزارة ومنها مزارع قطاع الانتاج والمحطات البحثية، حتى تكون نماذج يتم الاسترشاد بها. وأشار "القصير" إلى ضرورة متابعة اجراءات الوزارة الخاصة بالنهوض بانتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كذلك الأصناف الحديدة والتى تم استنباطها من محصول الأرز، فضلًا عن التوسع فى انتاج التقاوى المعتمدة لهذه المحاصيل، وكذلك التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية، لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة والحديثة للمزارعين. وشملت تكليفات وزير الزراعة للقيادات المعنية بملف النهوض بمحصول قصب السكر من خلال انشاء محطات انتاج شتلات قصب السكر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ‏وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الرى الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادى ايجابى للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم. وشدد "القصير" على المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضى الزراعية، والمرور الدائم على الأحواض، وإزالة أى حالة تعدِ فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، لافتًا إلى أن هناك توجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون مع أى متعدى، باعتبار الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومى.

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