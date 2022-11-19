حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية تعالج 1941 مواطنا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية قافلة طبية بمركز طبى أول بمدينة العاشر من رمضان، اليوم "السبت"، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل مجانا وصرف العلاج مجانا لتوفير حياة كريمة لهم وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية، وتمكنت من توقيع الكشف الطبى المجانى على 1941 مواطنا من أهالى المدينة على مدار يومين.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، والجراحة العامة، والقلب، والعظام، والأطفال، النساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والرمد، والجهاز الهضمى، والكبد" وتم تزويدها بجهاز آشعة متنقل ومعمل تحاليل. وأشار إلى أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1941 مواطنا من أهالى المدينة بواقع 277 مريضا فى تخصص الباطنة، و50 مريض جراحة عامة، و228 فى تخصص العظام، و284 الأطفال، و99 النساء والتوليد، و234 الجلدية والتناسلية، و29 تنظيم الأسرة، و213 أنف وأذن، و196 الرمد، و61 مسالك بولية، و121 قلب وأوعوية دموية، 149 أسنان، كما تم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 9 حالات مرضية للمستشفيات لإجراء عمليات جراحية، كما تم عقد جلسات تثقيفية لأهالى المدينة لتوعيتهم بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة.

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