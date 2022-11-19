عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية المجرية

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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر، معربا عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة، انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين.
من جانبه؛ أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيدا بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والمجرى، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلمانى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة فى جميع المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية.
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