أطفال كنيسة سيدة السلام بشرم الشيخ فى رحلة للمنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - شملت الرحلة التعرف على المنطقة الخضراء، المقامة بشرم الشيخ، بمناسبة مؤتمر قمة المناخ كوب 27، تضمنت اليوم التثقيفى أيضًا التعرف على إمكانية إعادة تدوير الأشياء، والحفاظ على البيئة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، واكتساب مهارات جديدة.

والتقى أطفال بازيليك سيدة السلام، بشرم الشيخ، منظمة الأمم المتحدة لحماية الأطفال "UNICEF"، حيث تم عمل نشاط جماعى رسم، وأخذ هدية تذكارية.