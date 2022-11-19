مدبولى: قطاع الطيران أحد المحاور الرئيسية فى التنمية الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الفريق محمد عباس، وزير الطيران؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.





وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية فى قطاع الطيران، باعتبار أن هذا القطاع الحيوى يعد واحدًا من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، ولا سيما أن لدينا مخططا واضحا نضعه نصب أعيننا وهو الوصول إلى 30 مليون سائح وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لوزير الطيران وكل العاملين بالوزارة والشركات التابعة، على الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ "COP27"، مشيدا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال فى ترك انطباع إيجابى لدى ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم.

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل باستمرار فى النقل الجوى ومختلف الأنشطة المرتبطة به، ونعمل على تحقيق ديناميكية أكثر للحركة الجوية وفقا لاقتصاديات السوق؛ من أجل المساهمة بقوة فى دعم الاقتصاد المصرى.

وقال الوزير: نعمل حاليا على تكثيف البرامج التحفيزية من أجل جذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الوافدة، وذلك بالتنسيق المستمر والفعال مع وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن هناك مراحل متقدمة فى تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف بعد أن تم التوافق على عدد من الضوابط الحاكمة لها، حيث تطبق الوزارة هذا النموذج من الطيران من خلال شركة تابعة لها، كما لفت إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه المنظومة ونعمل على زيادة أسطول الطائرات المخصص لهذه المنظومة، وهناك خطة لمضاعفة أعداد الطائرات خلال المرحلة المقبلة ومع بداية العام الجديد أيضا؛ من أجل تسيير رحلاتها من الخارج إلى المقاصد السياحية.

وتطرق الفريق محمد عباس إلى الجهود التى بذلتها الشركة الوطنية لتقديم جميع التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات اللازمة للمشاركين بمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، والعمل على راحتهم وتذليل جميع العقبات التى قد تواجههم خاصة المتعلقة بحجوزاتهم وتعديل مواعيد سفرهم، من خلال التنسيق مع كافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى ظل الحركة الجوية المكثفة التى شهدتها مدينة شرم الشيخ خلال قمة المناخ.

وأكد وزير الطيران أنه التقى بعدد من أعضاء الوفود واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم ومدى رضاهم عن تجربة سفرهم على متن طائرات الشركة الوطنية وبالمطارات المصرية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى هو تحسين جودة الخدمات المقدمة والسعى دائمًا لإرضاء الوافدين إلى مصر من كل بقاع العالم.