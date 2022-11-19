وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها السويدية توقعات إعلان مؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، بآنيكا ستراندهول، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، على هامش ختام مؤتمر المناخ COP27؛ لبحث التعاون الثنائى لدفع ملف التنوع البيولوجى والنتائج المتوقعة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 فى مونتريال الشهر المقبل، والنتائج المتوقعة لإعلان مؤتمر المناخ COP27.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان صحفى، أن مصر تحرص على لعب دور فعال فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15، باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14، والتى كانت تحديا حقيقيا فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والحاجة لتنظيم العمل للخروج بمسودة إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020، مشددة على حرص مصر على استكمال مهمتها بدفع العمل متعدد الأطراف للخروج بإطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 على تخصيص يوم للتنوع البيولوجى ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر، كمفتاح للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15.

وتابعت: أطلقت مصر مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، بالشراكة مع عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا ومالوى وباكستان، وناقشنا إمكانية تنفيذ اجتماع لفريق من 16 دولة؛ لبحث سبل دفع أجندة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى بالحلول القائمة على الطبيعة.

وفيما يخص الإعلان المتوقع لمؤتمر المناخ COP27، أكدت الوزيرة حرص مصر خلال المؤتمر على دفع أجندة العمل المناخى والمفاوضات، حيث يعقد رئيس المؤتمر عددا من اللقاءات لتخطى الفجوات والوصول لتوافقات، معربة عن أملها أن يثبت العمل متعدد الأطراف مصداقيته.

ومن جانبها، أكدت آنيكا ستراندهول، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، اهتمام بلادها بالوصول لنتائج فعالة وتنفيذية سواء فى مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجى COP15، والاعتماد على التعاون الممتد بين مصر والسويد فى دفع ملف التنوع البيولوجى وحشد الزخم الدولى المطلوب له، وأيضا تطلعها للخروج بإعلان طموح من مؤتمر المناخ COP27 يضم استجابات عاجلة ونتائج تدفع أجندة العمل المناخى خاصة فى مجال التخفيف والخسائر والأضرار، مشيدة بالدور المصرى فى دفع المناقشات حول ملف الخسائر والأضرار، وتقديرها للحوار البناء بين مصر والسويد لدفع العمل البيئى.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى تطلع مصر للخروج باتفاق حول برنامج عمل التخفيف من مؤتمر المناخ COP27، ونتائج دافعة لموضوع الخسائر والأضرار وتفعيل شبكة سانتياغو، والحفاظ، على تحقيق مزيد من التقدم فى ملف التكيف وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28.

وشددت على أن الرسالة الأساسية لمؤتمر المناخ COP27 فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم فى 2022، هى ضرورة تكاتف وزراء البيئة والمسؤولين عن ملف المناخ لدفع تحقيق تقدم ملموس.

وأشادت الوزيرة المصرية بدعم الجانب السويدى سواء فى ملف تمويل المناخ، وعلى المستوى الوطنى فى تنفيذ مصر لخطة مساهماتها الوطنية المحددة، وبناء قدرات الشركاء الوطنيين، وتطلعها لاستكمال التعاون فى دعم خارطة طريق التنوع البيولوجى لما بعد 2020 ورابطتها بالتغير المناخى وتحقيق الأهداف الوطنية ودعم الاقتصاديات الوطنية، ودعم مصر فى دعوتها للربط بين الاتفاقيات الثلاثة لريو (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر) والتى بدأتها فى 2018، وأعادت الدعوة لها فى مؤتمر المناخ COP27 وستجدد الدعوة مرة أخرى فى مؤتمر التنوع البيولوجى COP15.