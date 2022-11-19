طقس الغد.. مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد ويكون الجو مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 16

بنها 26 17

دمنهور 26 16

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 27 17

دمياط 25 16

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 16

شلاتين 30 22

الإسكندرية 27 18

العلمين الجديدة 26 16

وادى النطرون 27 16

مطروح 26 16

السلوم 27 15

سيوة 26 11

العريش 26 14

رفح 26 13

الطور 27 14

كاترين 20 08

رأس سدر 28 16

نخل 25 07

طابا 25 15

نويبع 25 14

حلايب 27 19

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 27 14

بنى سويف 27 13

المنيا 27 12

أسيوط 27 13

سوهاج 28 14

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 27 19