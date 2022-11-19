التليفزيون التونسى يبرز مشاركة مصر فى قمة الفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة - فى تقرير لها - أن مصر ورغم أنها ليست عضوا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، إلا أنها تشارك فى فعاليات القمة من منطلق حرصها على التفاعل مع كافة الفعاليات الدولية والعاليمة.

وأضاف التقرير أن مصر تعد من أهم الدول بالمنطقة لما تزخر به من موروث حضارى وأثرى وثقافى وفنى، حيث تحتوى على ثلث آثار العالم، واللغة العربية هى لغتها الرسمية، وتمتلك اقتصادا متنوعا وجهات سياحية مميزة.

ويشارك فى أعمال القمة حوالى 90 وفدا من بينهم 31 رئيس دولة وحكومة، و37 وزير خارجية ووزراء معتمدين، إلى جانب عدد من الأمناء العامين لمنظمات دولية وشخصيات سياسية بارزة.