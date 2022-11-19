إنجاز جديد فى مستحضرات بنج الأسنان المحلى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يعد توطين الصناعة الدوائية ذات الأهمية البالغة أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية فى سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطن، وأيضا فى ظل التوجه الأوسع نحو خفض الاستيراد من المنتجات الأساسية، ولا سيما مع العقبات المتتالية التى يشهدها العالم فى سلاسل التوريد.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الإنجاز الجديد فى مستحضرات بنج الأسنان المحلى.

وعملت هيئة الدواء المصرية، على زيادة توافر مستحضرات "بنج الأسنان" المحلى، ورفع الطاقة الإنتاجية لها، وذلك فى إطار سبل الدعم التى قدمتها الهيئة لرفع القدرات الإنتاجية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من 1.5 إلى 3.5 مليون خرطوشة شهريا، بزيادة تفوق 100% عن الطاقة الإنتاجية الحالية بالشركة. ومنذ بداية عام 2022، اتخذت هيئة الدواء المصرية عددا من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بالشركة، كان فى طليعتها تقديم الدعم الفنى والإجرائى لشركة الإسكندرية، من أجل توفير خط إنتاجى جديد لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للبنج، ما أسفر عن تعاقد شركة الأسكندرية مع شركة "بوش" الألمانية لتوريد خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 2 مليون خرطوشة شهريا.

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