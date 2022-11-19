الأمم المتحدة تمنح الشباب المتطوع لتنظيم قمة المناخ شهادات تقدير (صور)

كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المُشارك فى تنظيم قمة المناخ (COP27)، شهادات تقدير، تكريمًا لهم على دورهم الفاعل فى نجاح المؤتمر فى نسخته الحالية بشرم الشيخ والتى تعد من أكثر المؤتمرات نجاحًا بفضل جهود الشباب المتطوع.
وأعرب جوتيريش، عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التى قام بها الشباب المصرى المتطوع، واصفا إياها بأنها "من أفضل المؤتمرات التى كان فيها للمتطوعين دور كبير داخل منطقة الفعاليات، وفى مناطق العمل اللوجيستى كالمطارات والفنادق".
وأشادت أمانة المنظمة الأممية، بالجهود الهائلة التى بذلها الشباب المصرى المتطوع، وقدراتهم المتميزة فى العمل الجماعى، لإتمام هذا الحدث العالمى فى نسخته الحالية بمدينة شرم الشيخ المصرية.
الجدير بالذكر أن قرابة ألفى شاب متطوع شاركوا فى تنظيم مؤتمر المناخ (COP27) الذى استضافته مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ"، وقوامهم الأساسى من الشباب المصرى، من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب الجامعات، والشباب المتطوع من مختلف الوزارات، بالإضافة إلى عدد من الشباب المشاركين من مختلف الجنسيات فى تنظيم المؤتمر، كما تعاون عدد من منظمى المؤتمر مع سكرتارية الأمم المتحدة فى تنظيم الفعاليات فى المنطقة الزرقاء.
ونجحت اللجنة المُنظمة للمؤتمر فى كافة المهام التنظيمية واللوجستية فى قمة المُناخ (COP27) من خلال غرفة العمليات المركزية والتى تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والتى تجسدت مهامها الرئيسية فى: الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية والشركات المنظمة، وإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات، وإدارة الفنادق والضيافة، والإدارة والإشراف على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء ’Green Zone’.
فضلًا عن قيام اللجنة المنظمة بمعاونة سكرتارية الأمم المتحدة فى إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء ‘Blue Zone’ فى "مركز المؤتمرات الدولى"، كما تم تخصيص فريق عمل مسؤول عن التعامل مع الشخصيات الهامة، وفريق لإدارة الأزمات الطارئة.
وكانت اللجنة المُنظمة قد تولت تنظيم فعاليات قمة المناخ بناء على الخبرات المتراكمة التى اكتسبها أعضائها الذين شاركوا فى إدارة وتنظيم النسخ الأربعة السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا فى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التى استضافتها مصر.
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