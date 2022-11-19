أكاديمية مصر للطيران تروج لدورة تدريبية بالتعاون مع ICAO في قمة المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - قام فريق من أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالترويج لدورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى (ICAO) بعنوانCORSIA( carbon offsetting and reduction scheme for international aviation) خلال شهر ديسمبر القادم.

يأتي ذلك فى إطار مشاركة الناقل الوطني مصر للطيران فى مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وتعد هذه الدورة التدريبية من أهم الموضوعات عالميا في مجال الطيران في الوقت الحالي لما لها من أهمية كبيرة في مجال حماية البيئة حيث تتناول متابعة ومراقبة وإعداد التقارير عن الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن محركات الطائرات.

وقد لاقت الدورة إقبالاً من المشاركين فى المؤتمر والمهتمين بمجال الطيران المدنى .