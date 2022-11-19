البابا تواضروس يختتم السيمينار السنوى التاسع للمجمع المقدس

وتضمن جدول السيمينار عشر جلسات، بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، نوقشت خلالها الخدمات التى تقدمها الكنيسة للمجتمع من خلال المدارس، بيوت المغتربين والمغتربات، المستشفيات، بيوت المسنين، دور الإيواء والملاجئ، بيوت ومراكز خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، بيوت ومراكز علاج الإدمان، وخُصِصَت الجلسة الثامنة لاستعراض الجهود الكنسية المقدمة من خلال مراكز التدريب المهنى، المشروعات الصغيرة، القروض، التوظيف.
شهد السيمينار عدة توصيات قدمها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى جلسته الختامية، كان من أبرزها التأكيد على مساندة الكنيسة لجهود الدولة فى المشروعات التنموية من منطلق المحبة العملية، ولدعم مبادئ التعايش المجتمعى، مع ضرورة أن تتميز المشروعات الخدمية بالدقة والإبداع والضمير الصالح.
ويعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى شهر نوفمبر من كل عام سيمينار تتم خلاله دراسة موضوع رعوى واحد، بعد أن تعد له أبحاثًا ودراسات وتقارير على مدار العام.
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