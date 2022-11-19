نهاد أبو القمصان تكتب لـ دوت الخليج: البابا تواضروس بابا مصر والمصريين

جدة - نرمين السيد - لكن معاناه أقباط مصر تزيد على معاناتهم اليومية الحياتية كباقى المصريين، معاناة القلق والخوف من تقلبات السياسة والحال ووجود بعض الناس تنزع منهم مواطنتهم وتريد معاملتهم كأقلية، دائما مطلوب منهم إثبات بديهيات وأبجديات الحياة، أن يثبت ويقر فى كل لحظة (أنا مواطن مصرى لى حقوق كاملة).

بل المثير للعجب الحاجة أحيانا أن يثبت أنه أو أنها (كويس – مسيحى بس كويس!!!) قمة المعاناة من عبث جهل الآخرين، ورغم ذلك شئ عظيم يجمعهم كما قلت هو الكرم فى كل شئ، الكرم فى الرقى، فى الوطنية، فى الاعتزاز بالبلد فى الانتماء.

مع صعود تيار الإسلام السياسى ووصول الإخوان للحكم كان الأقباط فى أزمة تعدت إثبات حسن السير والسلوك، وإنما أزمة وجود، أزمة خطر على الحياة والتعرض للقتل أو البقاء خانعين خاضعين فى تصور غير صحيح لمكانة أصحاب الديانات الاخرى فى الإسلام.

تطورت الأزمات لتصل إلى الخوف على النفس وعلى الدين، كنائس تحرق فى كل مكان، تعرض للعنف غير المبرر، فأصبح الحوار فى كل بيت قبطى "هل نغادر بلدنا، نرحل، نهاجر".

أصبحت الخناقات الزوجية فى كل بيت ليست على كيفية الحياة، وإنما على الحياة نفسها التعرض لفقد الحياة بالموت قتلا أو حرقا، الخوف على حياة الأطفال.

فى كل بيت قبطى أعرفه أما الزوج يقول لنغادر ونهرب بحياتنا والزوجة تقول هذه بلدنا سنحيا فيها أو ندفن فى ترابها

وأما الزوجة تقول لنغادر لنحمى حياة أطفالنا، فلزوج يقول هذه بلدنا سنحيا فيها أو ندفن فى ترابها، الكل قلق، الكل خائف.

والبابا تواضرس يحمل هم الكل، شعب الكنيسة وشعب مصر، فهو قبطى مصرى لا يعرف مسلم ومسيحى يؤمن بأن تعدد الوصول إلى الخالق بتعدد أنفاس المخلوق فلا يفرق أن تصلى فى الكنيسة أو تصلى فى المساجد.

هذا الإيمان الحقيقى بالله، وبالاإسانية جعله رغم التوتر والقلق، هادئا على يقين أن الله معانا جميعا

فقال مطمئنا لخوف وقلق كل بيت "لو احترقت الكنائس، سنصلى فى المساجد، ولو احترقت المساجد سنصلى جميعا فى الشوارع، فواطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن".

كيف تحمل قلبة حرق بيوت الله، وقلق عباد الله، واستطاع أن يساعدهم على الهدوء، واليقين بأن مصر فى يد الله

فطمأننا جميعا، لهذا فهو ليس بابا الأقباط، وإنما بابا مصر والمصريين

دمت بصحة وإيمان وقلب يسع المصريين جميعا بكل الحب