التضامن تنظم ورشة تدريبية على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، ورشة تدريبية، لتدريب عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية ضمن سلسلة من التدريبات التى تعقدها الوزارة، فى إطار الجهود التى تقوم بها؛ لسرعة إنهاء تسجيل حالات المواطنين ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة على منظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.





كما تم تنفيذ ورشة عمل Online من خلال تطبيق Teams لتدريب (210) من أعضاء شركة E-Card، وشمل التدريب على آليات تسجيل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة على المنظومة، وكيفية استيفاء نموذج استمارة الخدمات، ورفع الوثائق والمستندات إلكترونيًا، وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتعريف بالإعاقات المختلفة ومستويات شدة الإعاقة، والاستحقاقات الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب قانون 10 لسنة 2018 المعنى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك تمهيدا لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فى بدء العمل على المنظومة، وذلك لضمان تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الخدمات المقدمة وحماية لحقوقهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، قررت إعفاء الشخص ذى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفى الوزارة بتقديم الآتى:

1- الرقم القومى أو شهادة الميلاد لكن دون عمر 16 (وفى هذه الحالة تقدم صورة الرقم القومى لولى الأمر أيضًا).

2- ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء.

3- تقرير طبى تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية (بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه)، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو ومستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

1- الشلل الدماغى.

2- الشلل الرباعى.

3- الشلل النصفى الطولى أو السفلى.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوى القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.