قطع المياه 12 ساعة عن 9 مناطق في الجيزة بدءا من صباح الأحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن عدد من المناطق بمركز أوسيم؛ لربط خط مياه جديد، وذلك الساعة 10 صباح غدا الأحد الموافق 20 / 11 / 2022.

وأرجعت المحافظة، سبب القطع إلى ربط خط المياه قطر 1200مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار تنفيذ مشروع المحور الجزء الرابع من القطاع الشمالى.

وأوضحت محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بنى محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوي، يمين المحور، ارض اللواء، المعتمدية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بالمتابعه الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه انهاء الأعمال وإزالة اي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.