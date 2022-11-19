هشام آمنة: صندوق التنمية المحلية يمول 578 مشروعاً صغيراً باستثمارات 9,5 مليون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية، وتماشيا مع التوجه الوطنى بالمحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة...

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية فى كافة المشروعات التى يمولها صندوق التنمية المحلية، موضحا أن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة ، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخالفين.

و نوه اللواء آمنة إلى أن الوزارة تشجع الشباب على اقامة مشروعات تنموية ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة ، لافتا إلى أن صندوق التنمية المحلية يشترط فى مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يمولها أن تكون صديقة للبيئة.

و أوضح الوزير أن الصندوق وافق على تمويل 578 مشرع صغير و متناهى الصغر باستثمارات 9,5 مليون جنيه فى 17 محافظة ، منها 405 مشروع للسيدات بنسبة 70% ، مشيرا إلى أن محافظة أسوان احتلت صدارة المحافظات بعدد 290 مشروع منها 208 مشروعات للمرأة المعيلة ، وقال أن نسبة مشروعات المرأة التى مولها الصندوق بلغت 100% فى محافظات الجيزة و الشرقية و الدقهلية و كفرالشيخ و سوهاج .

و شدد اللواء آمنة على القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات ، ومراجعة موقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة ، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى .

وطالب اللواء هشام آمنة الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات ، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وانها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة ، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها .

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

وأضاف الوزير أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي ، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله ، مشيراً إلى قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوي مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ، وتختلف هذه الفترة طبقاً لنوعية وطبيعة المشروع .