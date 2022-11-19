حوار مجتمعي بقرية شابة بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ المدرج بالمرحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - استعداداً للمرحلة الثانية من حياة كريمة بكفر الشيخ، تم عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية شابه، أولى جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز دسوق للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات، وذلك مع اقتراب انطلاقه بالمرحلة الثانية في مراكز دسوق بالمحافظة بداية العام المقبل.

جاء ذلك بحضور السيد عمرو البشبيشي ،نائب محافظ كفرالشيخ،

أ/إسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، أ/ هيام الطباخ منسق مركز دسوق لحياة كريمة، د/ محمد رأفت معاون السيد المحافظ لمشروعات حياة كريمة، أ/ السيد عبدالستار رئيس مجلس مدينة دسوق، ومتطوعي المؤسسة، والقيادات المعنية بالمركز والقرية والقرى المجاورة وتوابعها، وبحضور ما يزيد على ٣٠٠٠ مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة.

استهدف الحوار المجتمعي عرض كافة المشاكل الخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات المقدمة وزيادة الكثافة الطلابية وانقطاع المياه ووجود مصارف مائية تخترق الكتلة السكانية وسوء الخدمات الصحية المقدمة فى الوحدات الصحية وتكاد تكون مهجورة وحالة الطرق السيئة.

حيث أكد السيد عمرو البشبيشي أن حياة كريمة تغير وجه الريف بالمحافظة وان المشروعات التي أقيمت في مطوبس شئ مشرف نفتخر به ونستكمل المرحلة الثانية بكل طاقة.

وقال أ/ اسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة وكيفية تنفيذ هذه المقترحات ودعمها.

واكدت هيام الطباخ منسق مركز دسوق لحياة كريمة أن دسوق وقراها ستشهد نقلة نوعية وان كل الرؤى المطروحة هي محل تقدير واهتمام من المؤسسة ومن جميع الأجهزة على مستوى الجمهورية.