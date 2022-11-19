”القوى العاملة” بالدقهلية تشارك في افتتاح معرض ”منتجات الوحدات ”بجامعة المنصورة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في إفتتاح فعاليات معرض تسويق منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنصورة في دورته الثانية للعام الجامعي، 2022-2023 بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن المعرض تضمن المشروعات الإنتاجية بالجامعة ومجالاتها المختلفة، واقترحت المديرية إمكانية التعاون بين الجامعة والمديرية في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين الجانبين .

وقام مدير المديرية بجولة تفقدية داخل المعرض ، حيث تفقد مركز الخدمة العامة للسلامة والصحة المهنية الذي يقدم برامج ودورات تدريبية معتمدة لتأهيل الخريجين والطلاب لسوق العمل) ،وجناح مركز التدريب الرقمي الذي يقدم خدمات لصيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الداتا شو والماسحات الضوئية وصيانة المحمول حيث تم مناقشة سبل التعاون لدعم خطة المديرية في مجال التحول الرقمي من خلال تدريب موظفي المديرية في هذا المجال الذي تتميز به الجامعة ، فضلا عن زيارة مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة،و بحث سبل التعاون مع مدير المركز الدكتور أحمد ثروت لتقديم الدعم للشباب الذين يتم تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة خاصه بهم .