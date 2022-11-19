مدبولى يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حدائق الفسطاط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - يتفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حدائق الفسطاط.

الموقف التنفيذي للمشروع يتضمن ساحة جامع عمرو بن العاص، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومنطقة الأسواق، والحدائق التراثية، وغيرها من الأعمال، ثلاث شركات قد تقدَّمت لإدارة المشروع وتشغيله، وسيتم الترسية على إحداها.

المشروع يتضمن تنفيذ عدد 45 عمارة سكنية، بواقع 2772 وحدة سكنية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية الخاصة بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.