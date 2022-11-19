«القوى العاملة» بالدقهلية تشارك فى افتتاح معرض منتجات بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية فى افتتاح فعاليات معرض تسويق منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنصورة فى دورته الثانية للعام الجامعى، 2022-2023 بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة.





وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن المعرض تضمن المشروعات الإنتاجية بالجامعة ومجالاتها المختلفة، واقترحت المديرية إمكانية التعاون بين الجامعة والمديرية فى تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين الجانبين.

وقام مدير المديرية بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث تفقد مركز الخدمة العامة للسلامة والصحة المهنية الذى يقدم برامج ودورات تدريبية معتمدة لتأهيل الخريجين والطلاب لسوق العمل، وجناح مركز التدريب الرقمى الذى يقدم خدمات لصيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الداتا شو والماسحات الضوئية وصيانة المحمول، حيث تمت مناقشة سبل التعاون لدعم خطة المديرية فى مجال التحول الرقمى من خلال تدريب موظفى المديرية فى هذا المجال الذى تتميز به الجامعة، فضلا عن زيارة مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة، وبحث سبل التعاون مع مدير المركز الدكتور أحمد ثروت لتقديم الدعم للشباب الذين يتم تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.