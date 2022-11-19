وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إن المعرض تضمن المشروعات الإنتاجية بالجامعة ومجالاتها المختلفة، واقترحت المديرية إمكانية التعاون بين الجامعة والمديرية فى تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين الجانبين.
وقام مدير المديرية بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث تفقد مركز الخدمة العامة للسلامة والصحة المهنية الذى يقدم برامج ودورات تدريبية معتمدة لتأهيل الخريجين والطلاب لسوق العمل، وجناح مركز التدريب الرقمى الذى يقدم خدمات لصيانة أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة الداتا شو والماسحات الضوئية وصيانة المحمول، حيث تمت مناقشة سبل التعاون لدعم خطة المديرية فى مجال التحول الرقمى من خلال تدريب موظفى المديرية فى هذا المجال الذى تتميز به الجامعة، فضلا عن زيارة مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجامعة، وبحث سبل التعاون مع مدير المركز الدكتور أحمد ثروت لتقديم الدعم للشباب الذين يتم تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للمديرية لمساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القوى العاملة» بالدقهلية تشارك فى افتتاح معرض منتجات بجامعة المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.