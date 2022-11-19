محافظة الجيزة: انطلاق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية» بالعياط

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية؛ لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.





وأكد أحمد راشد، تنظيم العديد من القوافل الطبية العلاجية الشاملة بالقرى والمناطق النائية لدعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية.

وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة، انطلاق المرحلة الثانية من قوافل "ستر وعافية" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والممثل فى مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافية 3 لخدمة أهالى قرية البليدية بمركز العياط والقرى المجاورة بإجراء عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه فى المرحلة الأولى من القافلة وتم تشخيص احتياجاتهم لإجراء العمليات الجراحية.

ومن جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير قد انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من قوافل "ستر وعافية 3" بإجراء الكشف الطبى على جميع من رغب من الأهالى فى مجال الحد من الإصابة بالعمى من خلال مستشفى ميدانى متنقل فى مجال العيون ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا".

وشملت المرحلة الأولى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية والعمليات الجراحية وجراى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل توزيع النظارات الطبية على من تم توقيع الكشف عليه وثبت احتياجه للنظارة وقيامه بعمل المقاس الطبى واختياره بنفسه لنوع النظارة ولونها.

وأشار عبدالفتاح إلى أن المرحلة الثانية شملت إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة منها إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وغيرها من جراحات العيون بالمجان تماما وداخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة فى جراحات العيون بالقاهرة.

يذكر أن مشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى قوافل ستر وعافية لخدمة أهالى قرى الجيزة تأتى استكمالا لخدماتها المتنوعة لصالح الشرائح الأكثر احتياجا فى أنحاء المحافظة، فقد سبق للمؤسسة تنظيم سلاسل قوافل ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى بعدد من قرى المحافظة كذلك افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية الذى أنشأته صناع الخير بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال خلق فرص علم غير تقليدية لها بتدريبها على الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية ودعم تسويق منتجاتها كذلك محو أميتها الأبجدية وتعليمها مبادئ التعامل مع الحاسب الآلى وغيرها من الأنشطة المهمة.