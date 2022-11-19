مواجهة الشائعات- حقيقة استبعاد مناهج أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد مناهج امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام الدراسى لطلاب صفوف النقل، مُشددةً على أن امتحانات منتصف العام الدراسى ستشمل جميع مناهج الفصل الدراسى الأول كاملةً، بما فيها مناهج شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، دون استبعاد أى منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022-2023، لتبدأ 14 يناير 2023، وتمتد حتى 26 يناير 2023.

وفى سياق متصل، يجرى اتخاذ الاستعدادات لاختبارات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، والمقرر عقدها فى نهاية الشهر الجارى، ويعد اختبار شهر نوفمبر هو الاختبار الثانى من الاختبارات الثلاثة المقرر عقدها بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد وفقاً لنظام التقييم الجديد، ويراعى عند وضع اختبارات شهر نوفمبر تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية، وأسئلة الاختبار تغطى المصطلحات والمفاهيم المقررة برقم الصفحة المحددة للطلاب، كما يجب مراعاة الوزن النسبى للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسى، ويتم وضع أسئلة الاختبار لقياس مستويات تفكير الطلاب من حيث "التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات"، على ألا يتم تكرار السؤال مرتين، وتكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية، وتكون نوعية الأسئلة التى يتم وضعها لاختبار شهر نوفمبر هى اختيار من متعدد.

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