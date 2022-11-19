وزيرة البيئة تستعرض نتائج خطة الاستدامة لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تحقيق الاستدامة يقع ضمن التزامات الدولة المضيفة للمؤتمر تبعا لاتفاقية الاستضافة، معربة عن فخرها بعرض الرئاسة المصرية للمؤتمر لما نجحت فى إنجازه من الإجراءات المتفق عليها مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى خطة الاستدامة التى تم اعدادها من خلال عملية تشاركية وتشاورية مع السكرتارية، تضمنت مجموعة من العمليات والإجراءات التى تحقق استدامة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 وتحقيق هدف الوصول إلى مؤتمر مناخ صفر انبعاثات كربونية، والذى سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء المؤتمر وإجراء الحسابات الخاصة بالانبعاثات الناتجة عنه.

ولفتت الوزيرة، إلى تميز خطة استدامة مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمرات السابقة فى الإجراءات الطوعية التى اتخذتها الدولة لتحقيق الاستدامة فى المدينة المضيفة للمؤتمر شرم الشيخ، وأيضا تحقيق البعد الاجتماعى فى المنطقة الخضراء، كجزء أساسى فى روح مؤتمر المناخ COP27 يهدف لتحقيق الاستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مصر قدمت قصة ملهمة فى القدرة على تحويل شرم الشيخ لمدينة مستدامة، لتصبح نموذجا حيا يعيشه رواد المؤتمر، ليتغنوا بها فى مختلف المحافل، كما سينظر العالم لما ستقدمه مصر من تكرار لهذا النموذج فى مدن مصرية أخرى.

وأكدت وزيرة البيئة ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر ستقدم تقريرا لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حول ما تم إنجازه من محاور الاستدامة كفاءة استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومنظمة إدارة المخلفات وكفاءة استخدام المياه والعصر البشرى.

وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ، أن مصر كدولة مُضيفة إلتزمت بتقديم نسخة متميزة من مؤتمر المناخ راعت فيها عملية الحياد الكربونى من خلال تقليل استهلاك الموارد وتقليل انبعاثات الكربون ليصبح المؤتمر أكثر استدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه فى مجال الكهرباء، تم تغطية حوالى 70٪ من الكهرباء فى مؤتمر المناخ COP27، عن طريق مصادر الطاقة المتجددة ، حيث تم تركيب محطة الطاقة الكهروضوئية الجديدة بقدرة 935 كيلو وات، كما تم بناء ثلاث محطات بقدرة 5 ميجاوات، بالإضافة إلى المحطة الموجودة بالفعل بقدرة 5ميجاوات، وأوضحت أن الإحصائيات التى تم إجرائها خلال مؤتمر المناخ وصل إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 21.215 ميجا وات ،كما وصلت نسبة الخفض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى نحو 680 طن.

وفيما يخص الإقامة بمدينة شرم الشيخ، اوضحت وزيرة البيئة أنه تم إتباع أنظمة الإدارة البيئية المستدامة كحصول الفنادق ومراكز الغوص على النجوم والعلامات الخضراء ، وحصل 19 مركز غوص على العلامة الخصراء وجارى حصول 18 مركزا آخر، كما حصل 68 فندقا على النجمة الخضراء وجارى حصول عدد 64 فندقا عليها، وتمكنت ثلاثة يخوت من الحصول على العلامة الخضراء أيضا، وتراوحت نسبة استخدام مجموعة من الفنادق للطاقة النظيفة إلى 15.157 ميجاوات، بنسبة خفض لغازات ثانى أكسيد الكربون حوالى 13,641 طن سنويا.

وبالاتساق مع توجه الدولة نحو الطاقة المستدامة والخضراء لتحسين أداء وعمر محطات الطاقات المتجددة، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الشمسية فى شرم الشيخ بمنطقة نبق بقدرة 10 ميجا وات، والتى تساهم فى تزويد 6000 غرفة فندق بالطاقة النظيفة.

وفى مجال النقل قامت وزارة النقل، بإمداد مدينة شرم الشيخ بعدد 140 أتوبيس كهربائة وعدد 120 يعمل بالغاز الطبيعى بشكل منتظم كل 5 دقائق من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساءً، بالإضافة إلى تحويل 770 سيارات الأجرة إلى الغاز الطبيعى، استخدام 150 سيارة كهربائية، وحوالى 250 دراجة، وتم توفير محطات الشحن لهم، وأسفرت الجهود عن تخفيض انبعاثات الكربون فى قطاع النقل خلال فترة المؤتمر بالمدينة إلى حوالى 170 طن.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فى مجال المخلفات تم إتباع نظم إدارة مستدامة لمنظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ قائمة على العمل بالطاقة الشمسية، من جمع ونقل وتنظيف شوارع، بمشاركة المجتمع المحلى لمدينة شرم الشيخ، ووقد وصل عدد زوار المدينة فى اليوم الواحد لحوالى 15 ألف شخص ساهموا فى توليد ما يقرب من 15إلى 20 طن مخلفات يوميا، ووصلت نسبة المخلفات المتولدة من المواد العضوية إلى حوالى 40% من النسبة الكلية للمخلفات، ونسبة المخلفات الورقية حوالى 20%، والزجاج 30%، ومخلفات الوجبات السريعة والأطباق حوالى 8%، والمخلفات البلاستيكية حوالى 2%.

ومن جانبه، أشار خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الطريق إلى أن مؤتمر المناخ COP27، واجه العديد من التحديات التى استطاعت المحافظة التغلب عليها من خلال توفير فريق عمل على مدار الساعة، سواء فى تنفيذ البنية التحتية فى ظل محدودية الوقت، وتيسير النقل اللوجيستى لمتطلبات اجراءات الاستدامة كوسائل النقل صديقة البيئة ووحدات الطاقة الشمسية، وتحقيق حلم تطوير مدينة شرم الشيخ، وحل المشكلات الطارئة على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، وزيادة مساحة الأراضى المخصصة للمنطقة الزرقاء للمؤتمر لتصل إلى 41 ألف م2 وألف متر لمسارات الدراجات.

كما أشار محافظ جنوب سيناء، إلى نجاح إجراءات التحول الأخضر بمدينة شرم الشيخ، ومنها إضافة 140 أتوبيس كهرباء 120 أتوبيس غاز لأسطول النقل، وإقامة أكبر محطة تموين بالكهرباء والغاز، وزيادة المسطحات الخضراء لتصل إلى 6 ملايين م2 مساحات خضراء تساعد على تقليل ثانى أكسيد الكربون، وإتاحة متنفس أخضر جديد من خلال إقامة الحديقة الدولية بدعم من وزيرة البيئة.