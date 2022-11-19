أيادى حياة كريمة تمتد إلى بنى سويف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعد مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأضخم من نوعه الذى يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقى من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.







وتتواصل الأعمال داخل 60 قرية لتنفيذ 407 مشروعات فى محافظة بنى سويف، حيث تم الانتهاء من 172 مشروعا من إجمالى 550 مشروعا بالمحافظة، وتشمل 12 مجمع خدمى وزراعى و36 مشروعا بالتعليم، كما تضم 48 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى و216 فى المياه.

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