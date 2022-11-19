رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حدائق الفسطاط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حدائق الفسطاط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا للدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية، وفي سبيل خفض الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاقٍ للتصدير.

وأكد رئيس الوزراء أن توطين الصناعة الدوائية، ذات الأهمية البالغة، يُعد أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطِن، وأيضًا في ظل التوجُّه الأوسع نحو خفض الاستيراد من المنتجات الأساسية، ولا سيّما مع العقبات المتتالية التي يشهدها العالم في سلاسل التوريد.