الحكومة تنفى استبعاد مناهج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد مناهج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد مناهج امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر من امتحانات منتصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل، مُشددةً على أن امتحانات منتصف العام الدراسي ستشمل كافة مناهج الفصل الدراسي الأول كاملةً، بما فيها مناهج شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، دون استبعاد أي منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لتبدأ 14 يناير 2023، وتمتد حتى 26 يناير 2023.

وفي سياق متصل، يجري اتخاذ الاستعدادات لاختبارات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، والمقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري، ويعد اختبار شهر نوفمبر هو الاختبار الثاني من الاختبارات الثلاثة المقرر عقدها بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد وفقاً لنظام التقييم الجديد، ويراعى عند وضع اختبارات شهر نوفمبر تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية، وأسئلة الاختبار تغطي المصطلحات والمفاهيم المقررة برقم الصفحة المحددة للطلاب، كما يجب مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي، ويتم وضع أسئلة الاختبار لقياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات)، على ألا يتم تكرار السؤال مرتين، وتكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية، وتكون نوعية الأسئلة التي يتم وضعها لاختبار شهر نوفمبر هي اختيار من متعدد.

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