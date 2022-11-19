شكرى: يجب على كل الأطراف إظهار ما يكفى من الإرادة للتوصل إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - قال وزير الخارجية سامح شكرى رئيس قمة المناخ، خلال مؤتمر صحفى، إننا سنمنح جميع الأطراف مزيدًا من الوقت للنظر في النصوص التي يمكن الاتفاق عليها، وإنه يجب على كل الأطراف إظهار ما يكفى من الإرادة للتوصل إلى توافق.

وتابع: سأقوم بتقديم المعلومات للسكرتير العام في القريب والعالم الآن يراقبنا، الوقت ليس في صالحنا علينا إبداء المرونة اللازمة لإرضاء كافة الأطراف والوصول إلى الأساس الذى يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها .

واستكمل: الآن مرة أخرى تعود إلى مختلف الأطراف لإظهار المرونة اللازمة الذى يمكن البناء عليه في قمة المناخ، هناك حلول كثيرة، ولكن علينا أن نقدم الأسس التي يمكن البناء عليها وأتمنى أن نصل إلى هذا .